Покращили після погіршення: Мінекономіки повернуло прогноз зростання ВВП на 3,2%

Міністерство економіки окреслило перспективи та фактори зростання економіки в цьому та наступному роках, враховуючи підрив Каховської ГЕС та вихід Росії із "зернової угоди".

"Зараз спостерігаємо відновлення економічного зростання після значних втрат. Економіка продовжує успішно пристосовуватися до поточних викликів війни. Очікуємо на збереження такої тенденції й надалі", – заявили в Мінекономіки, передає Укрінформ.

У Мінекономіки нагадали, що українська економіка демонструвала стійку тенденцію до зростання ще із початку року. Тоді в Мінекономіки прогнозували цьогорічне зростання ВВП на 3,2%. Однак через підрив росіянами Каховської греблі аналітики погіршили прогноз до 2,8%.

Однак, незважаючи на це, попри вихід Росії із "зернової угоди" та атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси і Дунаю, згідно з оновленими розрахунками Міністерства економіки, зростання внутрішнього валового продукту цьогоріч становитиме приблизно 3,2%, як і прогнозувалося на початку року.

"Так, за підсумками першого півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 2,7%. А до кінця року очікуємо виходу на траєкторію зростання на рівні 3,2% – показника, що свого часу ліг в основу бюджетних розрахунків на 2023 рік. Але, дивлячись на швидкість та ефективність пристосування бізнесу і населення до нових умов господарювання в умовах постійних викликів та на інші сприятливі умови, допускаємо зростання ВВП і на вищому рівні. Проте війна триває, тому ризики залишаються високими", – прокоментували в Мінекономіки.

Згідно з даними Міністерства, у 2024 році очікується прискорене зростання ВВП – наразі, як варіант, в межах бюджетного процесу на 2024 рік, розглядається прогноз зростання ВВП на рівні близько 5%. Це станеться за умови завершення війни до середини року, поступового повернення мігрантів додому, відновлення роботи портів після визволення та розмінування і старту відновлення під впливом реалізації заходів уряду, активного реформування та відбудови України завдяки допомозі країн-партнерів і міжнародних організацій, а також притоку інвестицій на фоні ефективності впровадження реформ.

При цьому відновлення економіки країни відбуватиметься в умовах макроекономічної стійкості та згасання безпекових ризиків у тісній співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з країнами ЄС, G7, НАТО.