Покращили після погіршення: Мінекономіки повернуло прогноз зростання ВВП на 3,2%
"Зараз спостерігаємо відновлення економічного зростання після значних втрат. Економіка продовжує успішно пристосовуватися до поточних викликів війни. Очікуємо на збереження такої тенденції й надалі", – заявили в Мінекономіки, передає Укрінформ.
У Мінекономіки нагадали, що українська економіка демонструвала стійку тенденцію до зростання ще із початку року. Тоді в Мінекономіки прогнозували цьогорічне зростання ВВП на 3,2%. Однак через підрив росіянами Каховської греблі аналітики погіршили прогноз до 2,8%.
Однак, незважаючи на це, попри вихід Росії із "зернової угоди" та атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси і Дунаю, згідно з оновленими розрахунками Міністерства економіки, зростання внутрішнього валового продукту цьогоріч становитиме приблизно 3,2%, як і прогнозувалося на початку року.
"Так, за підсумками першого півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 2,7%. А до кінця року очікуємо виходу на траєкторію зростання на рівні 3,2% – показника, що свого часу ліг в основу бюджетних розрахунків на 2023 рік. Але, дивлячись на швидкість та ефективність пристосування бізнесу і населення до нових умов господарювання в умовах постійних викликів та на інші сприятливі умови, допускаємо зростання ВВП і на вищому рівні. Проте війна триває, тому ризики залишаються високими", – прокоментували в Мінекономіки.
Згідно з даними Міністерства, у 2024 році очікується прискорене зростання ВВП – наразі, як варіант, в межах бюджетного процесу на 2024 рік, розглядається прогноз зростання ВВП на рівні близько 5%. Це станеться за умови завершення війни до середини року, поступового повернення мігрантів додому, відновлення роботи портів після визволення та розмінування і старту відновлення під впливом реалізації заходів уряду, активного реформування та відбудови України завдяки допомозі країн-партнерів і міжнародних організацій, а також притоку інвестицій на фоні ефективності впровадження реформ.
При цьому відновлення економіки країни відбуватиметься в умовах макроекономічної стійкості та згасання безпекових ризиків у тісній співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з країнами ЄС, G7, НАТО.