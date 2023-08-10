Грошова маса зросла за місяць ще на 60 мільярдів, – НБУ

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після зростання в червні на 2,6% у липні збільшилася ще на 2,2% або 59,5 млрд грн – до 2 трлн 788,4 млрд грн.

За даними Національного банку України (НБУ), водночас темпи зростання депозитів у липні сповільнилися до 2,3% із 2,8% у червні, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, сума гривневих депозитів у липні зросла на 3,3% або на 45,7 млрд грн – до 1 трлн 420,2 млрд грн.

Валютні депозити у липні збільшилися лише на 1,2 млрд грн або 0,2% – до 690,3 млрд грн (у гривневому еквіваленті).

Грошові кошти в обігу поза банками (M0) після приросту в червні на 2,3% у липні збільшилися ще на 1,9% – до 677 млрд грн, перевищивши рівень початку цього року (666,1 млрд грн).

Зростання грошової бази (резервних коштів) після сповільнення в червні до 1,6% у липні прискорилося до 3,9% (35,6 млрд грн) – до 943 млрд грн. Така динаміка пов'язана зі збільшенням у липні резервних коштів банків на 9,4% або на 22,9 млрд грн – до 266 млрд грн, а також депозитних сертифікатів, обсяг яких зріс на 3,3% або на 15,7 млрд грн – до 494,6 млрд грн.

Обсяг усіх кредитів у липні зріс уперше за останні 12 місяців – на 0,5% або 4,8 млрд грн – до 943 млрд грн. Зокрема, гривневі кредити збільшилися на 0,4%, або на 2,9 млрд грн – до 697,4 млрд грн, а валютні – на 0,8% або на 1,9 млрд грн, до 245,7 млрд грн.

Загалом за сім місяців цього року грошова маса збільшилася на 11,5%, база – на 190%, а грошові кошти в обігу поза банками – на 1,6%.

Депозити з початку року зросли на 15,1%, зокрема гривневі – на 17,9%, валютні – на 9,5%, тоді як кредити зменшилися на 4,7%, зокрема гривневі – на 3,7%, валютні – на 7,6%.

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Як повідомлялося, грошова маса в Україні у 2022 році після зростання на 12% у 2021 році збільшилася ще на 21% або на 435,2 млрд грн.

Депозити за минулий рік зросли на 23,6%, або на 350,8 млрд грн, зокрема гривневі – на 19,1% або на 193,9 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) – на 33,1%, або на 156,9 млрд грн.

Грошова база у 2022 році збільшилася на 19,6% порівняно з 11,2% роком раніше. При цьому обсяг коштів в обігу поза банками за рік збільшився на 14,6% або на 85,1 млрд грн.

Обсяг кредитів у 2022 році впав на 3,8% або на 39,1 млрд грн. При цьому гривневі скоротилися на 13,4 млрд грн, тоді як валютні – на 25,7 млрд грн.