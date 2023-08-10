СБУ повело обшуки в АРМА у справі про продаж арештованого аміаку

Служба безпеки України провела слідчі дії в офісі Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як повідомляє пресслужба АРМА, обшуки відбулися на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в рамках кримінального провадження щодо продажу арештованого аміаку протягом серпня 2022 - березня 2023 років.

"Національне агентство вкотре офіційно заявляє, що всі проведені конкурси з відбору управителів активами та випадки реалізації арештованого майна будуть ретельно перевірені, а за результатами перевірок буде вжито заходів щодо розірвання укладених договорів та звернення до правоохоронних органів", – зазначається у повідомленні.

Керівництво АРМА обіцяє співпрацювати із СБУ та Офісом генпрокурора у розслідуванні цієї справи.

Як повідомлялося, за оцінкою ТСК Верховної Ради з економічної безпеки, збитки держави та ОПЗ від реалізації арештованого аміаку через АРМА могли скласти 471 млн грн.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Після нарад в ОП: Як АРМА непрозоро продавала російський аміак та білоруський калій