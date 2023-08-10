"Гарантований покупець" нарахував "Укренерго" 25 мільярдів боргу для виплат за "зеленим" тарифом

Станом на 1 серпня 2023 року НЕК "Укренерго" заборгувало перед ДП "Гарантований покупець" за сплату послуги 25 млрд грн.

Головними причинами несвоєчасних розрахунків із суб'єктами відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є заборгованість НЕК "Укренерго" за сплату послуги та неможливість розрахувати небаланси з вересня 2022 року, йдеться в повідомленні "ГарПоку" за результатами зустрічі з представниками сектору відновлюваної енергетики.

За інформацією ДП "Гарантований покупець", загальний відсоток розрахунків НЕК "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, надану держпідприємству в 2023 році, складає 11%.

З метою врегулювання заборгованості було розпочато процедуру внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року №641, а також було зроблено ряд інших дій, які мають забезпечити погашення заборгованості за надану послугу з вересня 2022 року.

"Ми сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо впровадити заходи щодо підвищення рівня розрахунків, а НЕК "Укренерго" погасить заборгованість хоча би в частині авансів, що дасть можливість розрахуватися з зеленою генерацією" – підсумував керівник підприємства Артем Некрасов.