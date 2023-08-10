Рада розірвала угоду з Росією про співпрацю у галузі карантину рослин

Верховна Рада прийняла в цілому закон "Про припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин".

Відповідний урядовий законопроєкт №0210 в цілому підтримали 268 народних депутатів, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Дію угоди припинено "у зв’язку з безпрецедентним проявом повномасштабної військової агресії РФ проти України та порушенням зі сторони РФ принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань".

Міжурядову угоду з РФ про співробітництво в галузі карантину рослин було підписано 7 червня 2011 року в Москві.