Microsoft закриє останню можливість передплати на свої сервіси для компаній з РФ
Відповідного листа служба технічної підтримки Microsoft надіслала своїм російським клієнтам, пише місцеве видання "Коммерсант" із посиланням на агентство TelecomDaily.
У документі зазначається, що Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок у якості оплати за свої послуги в Росії.
"У зв'язку з цим, надсилаючи вам повідомлення за 60 днів, корпорація Microsoft сповіщає вас про те, що після 30 вересня 2023 року (дата набрання чинності) ви більше не зможете продовжувати свої чинні підписки", – йдеться у повідомленні.
В компанії уточнили, що активні підписки діятимуть до кінця встановленого строку, але у майбутньому їх вже не можна буде продовжити.
Як повідомлялося, Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації.