Перший аукціон Фонду держмайна з продажу конфіскованих активів росіян завершився безрезультатно
Про це повідомляє Transparency International Ukraine із посиланням на дані платформи "Prozorro.Продажі".
Фонд держмайна виставляв на продаж 100% статутного капіталу ТОВ "Інвестагро" із початковою ціною 54,99 млн грн без ПДВ. Це був перший аукціон ФДМУ з приватизації активів, стягнутих на користь держави у російських олігархів.
Оскільки претендентів на придбання активу за цією ціною не знайшлося, ФДМУ призначив на 18 повторний аукціон, знизивши вартість компанії вдвічі – до 27,5 млн грн без ПДВ.
За даними на сторінці аукціону, основним видом діяльності ТОВ "Інвестагро" є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Компанія орендує 1300 га землі. Обсяг реалізації продукції за період 2020 – 30 червня 2023 року склала 109,57 млн грн. Основна номенклатура продукції: кукурудза, соняшник, просо, ріпак, пшениця, ячмінь. На підприємстві працює 27 осіб.
Як повідомлялося, у лютому 2023 року Кабінет міністрів передав в управління Фонду державного майна конфісковані за рішенням суду активи російського мільярдера Міхаіла Шелкова з метою їх подальшої приватизації або оренди.
Йдеться про активи, стягнуті в дохід держави згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 23 січня у справі N991/6606/22 та постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 3 лютого у справі N991/6606/22.
Вказаними рішеннями ВАКС конфіскував майно російського олігарха Міхаіла Шелкова в межах застосованих до нього санкцій. Зокрема, у дохід держави було стягнуто квартири, автомобілі, комплекс у Нікополі, кошти на банківських рахунках, а також компанії "ВСМПО Титан Україна", "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", "Тай-Мінералс" та "ІнвестАгро".
Міхаіл Шелков – колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.
У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова.