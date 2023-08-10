Рекорд за п’ять років: Українці отримали найбільше посвідок на проживання в Литві

У період із січня по липень 2023 року Литва видала 86 372 посвідки на тимчасове проживання, що стало рекордом у країні за останні п’ять років.

Як повідомляє Департамент міграції країни, серед виданих посвідок на проживання найбільше отримали українські громадяни – 51 126. Із них принаймні 42 тис. – це біженці війни РФ проти України, які користуються тимчасовим механізмом захисту, запровадженим Євросоюзом, передає Європейська правда.

Більшість посвідок на проживання отримали особи, які вперше зверталися по документ – 71 901, тоді як продовжили 14 471 посвідку. За вказаний період таких документів видали на 25% більше, ніж у другому півріччі 2022 року.

У період із січня по липень 2023 року 19 477 посвідок отримали громадяни Білорусі, ще 2384 посвідки отримали російські громадяни.

Без урахування механізму захисту від ЄС найбільше посвідок на тимчасове проживання за перше півріччя 2023 року видали за роботою – 34 417, з яких 1145 отримали висококваліфіковані фахівці.

Раніше повідомлялося, що кількість українських жителів Литви за перше півріччя 2023 року зменшилася приблизно на 10 тис. осіб. Українці становлять найбільшу частку іноземців, які проживають у Литві: якщо на початок 2023 року їх було 94 891 особа, то на початок липня – 84 734.