Через дефіцит кадрів російські компанії почали масово брати на роботу зеків

У Росії спостерігається "величезний попит" на працевлаштування засуджених до примусових робіт.

Наразі понад 26 000 засуджених до примусових робіт у Росії залучаються до праці у 1 700 організаціях, повідомили у Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) РФ російському виданню "Вєдомості".

Крім цього, у комерційних організаціях працевлаштовано ще кілька тисяч засуджених, які відбувають покарання в колоніях-поселеннях, додали у ФСВП. У 2022 році їх кількість становила близько 9300 осіб.

У російському тюремному відомстві зазначають, що практика залучення таких громадян до примусових робіт розширюється та стає "ефективним способом усунення дефіциту трудових ресурсів".

"Проблем із працевлаштуванням засуджених до примусових робіт не виникає. Праця засуджених до примусових робіт користується величезним попитом серед роботодавців – за підсумками 2022 року охоплення таких засуджених склало 99%", – наголосили у ФСВП.

У відомстві уточнили, що засуджених залежно від наявної спеціальності залучають до праці у сферах будівництва, харчового виробництва, сільського господарства, легкої промисловості, послуг, меблевого виробництва, лісозаготівлі та деревообробки, житлово-комунального господарства та благоустрою, переробки твердих побутових відходів, видобутку корисних копалин, машинобудування, хімічної промисловості та інших сферах.

У березні 2023 року ФСВП звітувала, що станом на 1 січня 2023 року у Росії було створено 367 виправних центрів з можливістю розміщення в них понад 40 000 засуджених для виконання альтернативного позбавлення волі покарання у вигляді примусових робіт. Приблизно половина з них розміщена безпосередньо на підприємствах. До 2024 року планується довести кількість місць для відбування покарання у вигляді примусових робіт до 80 тисяч.

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Як повідомлялося, дані Росстату свідчать, що у Росії зростає дефіцит робочої сили, що виник на російських компаніях з початком війни в Україні та оголошеної Владіміром Путіним мобілізації. Станом на червень 2023 року роботодавцям не вистачало 2 мільйонів співробітників, порівняно із 1,9 млн у травні.

Нагадаємо, з червня 2022 року засуджених чоловіків із російських колоній направляють для участі у війні проти України. За даними російських ЗМІ, спочатку вербувати "зеків" почала приватне терористичне угрупування "Вагнер", а з осені минулого року до цієї практики долучилося і Міноборони РФ. В листопаді 2022 року таку практику узаконив Владімір Путін.