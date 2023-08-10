Суд конфіскував завод російського підсанкційного сенатора у Конотопі

Вищий антикорупційний суд 10 серпня стягнув за законом про санкції в дохід держави 100% частки статутного капіталу підприємства, яке виробляє машинобудівну продукцію подвійного призначення і котре належало російському політику.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України до російського політика та бізнесмена про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 закону України "Про санкції". Рішенням колегії суддів у дохід держави стягнуто 100% частки статутного капіталу товариства, яке здійснює виробництво продукції подвійного призначення в галузі машинобудування", – сказано в повідомленні ВАКС.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п'яти днів із дня його проголошення.

Предметом стягнення в дохід держави, згідно з позовом, є 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", пише LIGA.net.

За даними українського реєстру, засновником підприємства є кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, а кінцевим бенефіціаром зазначений громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Міністерство юстиції мало довести, що насправді завод належить Сергєю Калашнику.

Сергєй Калашник – член Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії. Перебуває під санкціями більшості країн Заходу, РНБО України наклала на нього санкції у вересні 2022 року.

"Мотордеталь-Конотоп" спеціалізується на виробництві та постачанні гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння. Підприємство здатне виготовляти понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден та тепловозів. У нього є власне чавунно-ливарне виробництво, два механообробні цехи та допоміжні цехи.

За даними сайту підприємства, на ньому працюють понад 800 співробітників, географія експорту – 35 країн світу.