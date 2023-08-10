Кличко витратить ще 42 мільйони на проєктування скандального мосту на Троєщину

КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" КМДА 26-27 липня за результатами тендерів уклало дві угоди на проєктування будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро на загальну суму 42,34 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, фірма "ВКФ"Стандарт-Авто" за 24 млн грн має скоригувати проєкт другої-шостої черг будівництва Подільського мосту із погодженням, експертизою і виправленням відповідно до зауважень експертизи до середини 2024 року.

Своєю чергою фірма "Дортранс" отримала 18,34 млн грн на робочу документацію другої-четвертої черг будівництва. Вона має її виконати до кінця січня 2024 року і потім видавати відповідно до потреб будівництва до кінця 2024 року. Послуги оплачуватимуть протягом чотирьох місяців після їх надання.

Фірма "Інститут "Київдормістпроект", основними власниками якої є Андрій Мостовий та Володимир Воробйов, пропонувала виготовити робочу документацію трохи дешевше, ніж "Дортранс". Однак її відхилили за неусунення низки недоліків.

Дорожчим конкурентом на тендерах була "Інжинірингова компанія "Автомагістраль" на чолі з Сергієм Винником, яка належить фірмі "Проектна компанія "Аркон" Ольга Сахань.

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Столичною "ВКФ "Стандарт-Авто" володіє і керує Євген Холявко. Донедавна засновником була Марина Квасова, а до неї – Михайло Квасов. Квасови також по черзі раніше володіли фірмою "БК Теплобуд" – одним із субпідрядників фірми "Еко-Буд-Трейд", яка є основним підрядником будівництва Подільського мосту.

Марині Квасовій також належить фірма "Мамас Продакшн" з Аллою Резніковою. А раніше – ще й "Мамас Фільм Продакшн" з Іриною Слободян, але нині фірму переоформили на Сахіба Аласгарова з Азербайджану. У студії "Мамас Фільм Продакшен" свого часу працював продюсером ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У 2020-2021 роках "ВКФ"Стандарт-Авто" отримала підрядів на 2,63 млн грн. У тому числі на послуги з проєктування і техогляду, а також на постачання шапок для поліції охорони.

Київський "Дортранс" належить директору Олександру Педану. Раніше засновниками фірми були Олександр Жуков, Вадим Овдій і МПП "Елтранс" тоді ще Віктора Рєзнікова.

У 2022 році "Дортранс" отримав один підряд нинішнього замовника на будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі Києва в Дарницькому районі за 69,38 млн грн.

Нагадаємо, будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро поділено на шість черг:

І черга – влаштування з’їздів із моста на Рибальський півострів та на вулицю Набережно-Хрещатицьку в Подільському районі з будівництвом Набережно-Рибальської дороги, мосту через Гавань та естакади вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької" (здано в 2010 році);

II черга – будівництво моста на ділянці від вулиці Межигірської до бульвару Перова, а також з’їзди в напрямку до вулиць Оноре де Бальзака та Алішера Навої;

III черга – влаштування з’їздів із моста на Рибальський півострів та на вулицю Набережно-Хрещатицьку у Подільському районі (з’їзд №7 із моста на вулицю Набережно-Рибальську);

IV черга – заїзд із вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиці Верхній-Нижній Вал;

V черга – дачна забудова для перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вулицю Радистів у Деснянському районі;

VI черга – демонтаж вантового мосту через гавань річки Дніпро з вулиці Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі.