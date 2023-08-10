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Кличко витратить ще 42 мільйони на проєктування скандального мосту на Троєщину

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Кличко витратить ще 42 мільйони на проєктування скандального мосту на Троєщину
КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" КМДА 26-27 липня за результатами тендерів уклало дві угоди на проєктування будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро на загальну суму 42,34 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, фірма "ВКФ"Стандарт-Авто" за 24 млн грн має скоригувати проєкт другої-шостої черг будівництва Подільського мосту із погодженням, експертизою і виправленням відповідно до зауважень експертизи до середини 2024 року.

Своєю чергою фірма "Дортранс" отримала 18,34 млн грн на робочу документацію другої-четвертої черг будівництва. Вона має її виконати до кінця січня 2024 року і потім видавати відповідно до потреб будівництва до кінця 2024 року. Послуги оплачуватимуть протягом чотирьох місяців після їх надання.

Фірма "Інститут "Київдормістпроект", основними власниками якої є Андрій Мостовий та Володимир Воробйов, пропонувала виготовити робочу документацію трохи дешевше, ніж "Дортранс". Однак її відхилили за неусунення низки недоліків.

Дорожчим конкурентом на тендерах була "Інжинірингова компанія "Автомагістраль" на чолі з Сергієм Винником, яка належить фірмі "Проектна компанія "Аркон" Ольга Сахань.

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Столичною "ВКФ "Стандарт-Авто" володіє і керує Євген Холявко. Донедавна засновником була Марина Квасова, а до неї – Михайло Квасов. Квасови також по черзі раніше володіли фірмою "БК Теплобуд" – одним із субпідрядників фірми "Еко-Буд-Трейд", яка є основним підрядником будівництва Подільського мосту.

Марині Квасовій також належить фірма "Мамас Продакшн" з Аллою Резніковою. А раніше – ще й "Мамас Фільм Продакшн" з Іриною Слободян, але нині фірму переоформили на Сахіба Аласгарова з Азербайджану. У студії "Мамас Фільм Продакшен" свого часу працював продюсером ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У 2020-2021 роках "ВКФ"Стандарт-Авто" отримала підрядів на 2,63 млн грн. У тому числі на послуги з проєктування і техогляду, а також на постачання шапок для поліції охорони.

Київський "Дортранс" належить директору Олександру Педану. Раніше засновниками фірми були Олександр Жуков, Вадим Овдій і МПП "Елтранс" тоді ще Віктора Рєзнікова.

У 2022 році "Дортранс" отримав один підряд нинішнього замовника на будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі Києва в Дарницькому районі за 69,38 млн грн.

Нагадаємо, будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро поділено на шість черг:

І черга – влаштування з’їздів із моста на Рибальський півострів та на вулицю Набережно-Хрещатицьку в Подільському районі з будівництвом Набережно-Рибальської дороги, мосту через Гавань та естакади вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької" (здано в 2010 році);

II черга – будівництво моста на ділянці від вулиці Межигірської до бульвару Перова, а також з’їзди в напрямку до вулиць Оноре де Бальзака та Алішера Навої;

III черга – влаштування з’їздів із моста на Рибальський півострів та на вулицю Набережно-Хрещатицьку у Подільському районі (з’їзд №7 із моста на вулицю Набережно-Рибальську);

IV черга – заїзд із вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиці Верхній-Нижній Вал;

V черга – дачна забудова для перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вулицю Радистів у Деснянському районі;

VI черга – демонтаж вантового мосту через гавань річки Дніпро з вулиці Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі.

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Топ коментарі

  • Макс Полиграф 3b5a8b43
    Просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
    И потроху отползай обратно к себе в Кривой Рог
  • Алексей Осипов 03be6077
    Кличко - мародер. Його дії під час війни можна порівняти хіба що з Міноборони Резнікова.
  • Сергей Владимирович 6e24f63b
    Киевлянам очень нравится Кличко. Можем еще раз на метро скинуться на Вноградарь!
    Нам нравяться бесконечные пробки и ремонты одних и тех же участков дорог. Кличко вовсе не вор. Он так переживает, что деньги ушли в непонятном направении.
    Голосуйте за Кличко! Он так красиво обещает метро на Троещину, на Виноградарь, Кловский узвіз тоже обещал построить, но так ни одной странции метро не умудрился посторить.
    Уникальный мер за всю историю Киева!
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