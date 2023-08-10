Рада вдосконалить притягнення до відповідальності чиновників за порушення в поданні декларацій

Верховна Рада має намір удосконалити систему притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за порушення порядку подання декларацій.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідний законопроєкт №9587-д про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення підтримали у першому читанні 313 народних депутатів на пленарному засіданні 10 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які дозволяють спростити та автоматизувати оформлення матеріалів. Ці зміни реалізуються шляхом надання повноважень Національному агентству щодо запобігання корупції (НАЗК) прийняття постанов у справах про адміністративні правопорушення без складання протоколу.

Запропоновані зміни унеможливлюють звільнення від адміністративної відповідальності за малозначущістю при скоєнні правопорушення. Законопроєкт робить зручнішим та доступнішим існуючий обсяг прав суб'єкта декларування, оскільки ознайомлення з матеріалами справи, надання пояснень, доказів, клопотань здійснюється через персональний електронний кабінет Єдиного державного реєстру декларацій.

Відповідно до законопроєкту, якщо особа сплачує штраф на виконання ухвали у справі про адміністративне правопорушення, винесеної посадовою особою НАЗК, без оскарження, то відомості про таку особу не вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.