Нацбанк оцінив вплив підриву Каховської ГЕС на інфляцію та ВВП

Національний банк України (НБУ) проаналізував вплив наслідків підриву Каховської ГЕС російськими військами на економіку України.

Серед економічних наслідків теракту Нацбанк вказує на завдану шкоду для сільського господарства, зростання виробничих та логістичних витрат, скорочення виробництва окремими підприємствами харчової промисловості, повідомляє пресслужба регулятора.

За попередніми оцінками, у 2023 році вони спричинять:

️до 0.2 в.п від'ємного внесоку у зростання реального ВВП;

️додадуть до 0,3 в.п. у споживчу інфляцію;

️збільшать дефіцит торгівлі товарами на $0,4 млрд.

"Наслідки відчуватимуться й у середньостроковій перспективі передусім через вплив на врожаї. Крім того, екологічна катастрофа може посилити міграційні процеси.Втрати позначатимуться на потенційному ВВП упродовж тривалого періоду часу", – прогнозують у Нацбанку.

Там нагадали, що за урядовими оцінками вартість відновлення комплексу гідроспоруд та меліоративних систем становить близько $1,5 млрд за кожним напрямом.

"Питання доцільності відновлення ГЕС та/або водосховища та інших об'єктів має бути ретельно опрацьоване економістами та екологами з огляду на аргументи "за" і "проти", строки окупності інвестицій та наявність ресурсів для відновлення", – додали у Нацбанку.

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Як повідомлялося, підрив Каховської ГЕС вже призвів до повного припинення роботи меліоративної інфраструктури в районах Каховського водосховища.

За оцінками Мінагрополітики, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько $1,5 млрд.

Загалом підрив Каховської ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.