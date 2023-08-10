USAID виділяє $2 мільйони на гранти для українського бізнесу

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголошує грантову програму, спрямовану на підвищення кадрового потенціалу українського бізнесу.

Як ідеться в повідомленні Мінекономіки, її реалізація сприятиме швидкому перенавчанню та працевлаштуванню нових працівників в пріоритетних секторах економіки, забезпеченню безперервності і відновлення бізнесу та подальшому економічному відновленню країни.

Загальний обсяг фінансування грантової програми – $2 млн. У рамках програми передбачається надати близько 20 грантів обсягом від $35 тис. до $150 тис.

Як підкреслили в Мінекономіки, підвищення кваліфікації працівників може надати нові можливості українцям, які залишаються в країні під час війни та шукають роботу, стати стимулом до поверння для тих, хто тимчасово покинув країну, а також допоможе підприємствам, які потребують кваліфікованих працівників, щоб збільшити виробничі потужності та бути конкурентоспроможними у світі.

Подати заявку на отримання грантових коштів можуть малі та середні підприємства, бізнес-асоціації, неурядові організації, бізнес-спільноти та інші організації з розвитку підприємництва. Реалізація грантової програми сприятиме розвитку професійного навчання та підприємництва, пов'язаного з машинобудуванням, електротехнічним виробництвом, логістикою, виробництвом товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфери індустріального дизайну та індустрії моди, розвиток навичок для експорту, міжнародної торгівлі та європейської інтеграції.

Прийом заявок триватиме до 1 грудня 2023 року (включно). Прийом та розгляд заявок буде відбуватися поетапно з наступними дедлайнами: 28 серпня, 16 жовтня та 1 грудня 2023 року.