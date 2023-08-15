Пункт пропуску "Ужгород" відновив роботу (оновлено)

Пункт пропуску "Ужгород" тимчасово призупиняв роботу у вівторок.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, причиною припинення роботи пункту стали проблеми з електроенергією на словацькому боці кордону.

"У словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецке" (суміжний українському пункту пропуску "Ужгород") призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з відключенням електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники просили громадян для перетину кордону обирати інші пункти пропуску, але у вівторок вдень згодом повідомили, що пункт пропуску "Ужгород" вже відновив роботу.