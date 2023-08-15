Справа про збитки на 18 мільярдів: Підозри отримали ще три керівники облгазів Фірташа (оновлено)

Правоохоронці повідомили про підозри головам правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу", які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК, пов’язана із підсанкційним олігархом Дмитром Фірташем), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

Як додали в Бюро економічної безпеки, підтверджена сума збитків, яка завдана в результаті діяльності голови правління АТ "Криворіжгаз", складає понад 202 млн грн, голови правління АТ "Волиньгаз" – понад 130 млн та голови правління АТ "Чернігівгаз" – майже 220 млн грн.

"Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, БЕБ накладено арешт на рухоме та нерухоме майно осіб, яким повідомлено про підозру, на загальну суму 246 млн грн та корпоративні права підсанкційного бізнесмена на загальну суму понад 7,4 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Загалом оголошено про підозру вже 11-ти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

Згодом у Group DF "категорично спростовали всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти наших бізнесів, топменеджерів та акціонера групи Дмитра Фірташа".

"Серія обшуків на підприємствах групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили відомства, не мають під собою жодного юридичного підґрунтя та є частиною корупційного тиску на бізнес групи. Група заявляє про безпідставність та необгрунтованість висунутих звинувачень, оприлюднених у пресрелізах БЕБ та СБУ. Адвокати групи та акціонера відстоюватимуть інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських та міжнародних судах та доведуть свою правоту", – зазначили в компанії.

Там додали, що арешт корпоративних прав на активи групи не вплине на діяльність бізнесів: вони продовжують працювати в штатному режимі, виконуючи всі зобов'язання перед партнерами в повному обсязі та в терміни, обумовлені контрактами.

Як повідомлялося, в середині травня СБУ та БЕБ повідомили про підозру українському бізнесмену Дмитру Фірташу.

За даними слідства, бізнесмен організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив облгази та інші підконтрольні компанії, на які виводились кошти, одержані за розподіл природнього газу на території України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року схема завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.