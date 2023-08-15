Російський рубль відновив падіння попри різке підвищення ставок (оновлено)

Російський рубль відновив падіння до долара та євро невдовзі після позапланового різкого підвищення ставки центробанком РФ.

Вже за пів години після ухвалення цього рішення долар піднімався до 99,01 рубля, євро сягав 108,2 рубля, пише російська редакція Forbes.

При цьому мінімумі на початку торгів, в очікуванні рішення російського центробанку, курс долара опускався до 92,6 рубля, євро – до 103,75 рубля.

Вдень у вівторок падіння рубля на біржі продовжилося. Станом на 15:20 долар дорожчав до 99,2 рубля – це на 1,5 рубля (1,57%) більше, ніж було на закритті торгів 14 серпня. Євро на піку о 15:20 за київським часом коштував 108,54 рубля – на 1,49 рубля (1,39%) більше, ніж на закритті біржі напередодні. Зараз долар і євро торгуються поблизу позначок 99 руб. та 108 руб. відповідно.

Як повідомлялося, російський центробанк на позаплановому засіданні підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних. Рішення ухвалене "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності", пояснив регулятор.

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Позапланове засідання ЦБ анонсував після того, як рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Раніше голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявляла, що регулятор готовий втручатися у валютний курс лише у тому випадку, якщо побачить ризики для фінансової стабільності.

Однак у понеділок помічник російського президента Путіна Максим Орєшкін опублікував колонку у російському пропагандистському інформагентстві ТАСС, у якій назвав основною причиною падіння рубля та прискорення інфляції занадто м'яку грошово-кредитну політику центробанку і закликав його керівництво використати наявні інструменти для стабілізації ситуації.