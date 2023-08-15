ВАКС відсторонив затриманого на хабарі голову Державної судової адміністрації

Суддя Вищого антикорупційного суду 11 серпня частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову Державної судової адміністрації України від займаної посади до 24 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що його підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману.

У САП нагадали, що 28 липня до нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 805,2 тис. грн.

Як повідомлялося, у липні правоохоронці викрили голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

За даними слідства, чиновник ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства $7,5 тис., з яких $5 тис. мав передати суддям за винесення рішення, а $2,5 тис. – залишити собі.

Голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови. Однак, після викриття останнього на одержанні хабаря почав ухилятися від "вирішення питання".

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.