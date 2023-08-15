"Укргазвидобування" запустило ще дві потужні газові свердловини

АТ "Укргазвидобування" (належить до групи "Нафтогаз") запустило в роботу ще дві високодебітні свердловини, які сумарно дають понад 430 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Перша зі свердловин – розвідувальна, її глибина сягнула 5 850 метрів. Родовище, на якому її пробурили, було відкрито ще 40 років тому.

"Утім, за результатами проведених 3D сейсморозвідувальних досліджень геологи продовжили дорозвідку родовища та знайшли нові перспективні точки для буріння", – йдеться у повідомленні.

Другу свердловину пробурили на ще старшому – 55-річному родовищі. Зазначається, що через значне виснаження обсяг видобутку на цьому родовищі останніми роками доволі швидко знижувався.

"Проте негативну тенденцію вдалося зупинити завдяки програмі додаткового розбурювання родовища та введеним за останній рік 7 новим експлуатаційним свердловинам. Це дало змогу перейти від падіння до зростання видобутку", – повідомив т.в.о. гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Як повідомлялося, на початку липня "Укргазвидобування" завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6,6 тис. метрів, яка стала найглибшою в історії компанії.