Мінінфраструктури заявило про спробу рейдерського захоплення столичного готелю "Експрес"

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури намагається повернути у державну власність готель "Експрес" у центрі Києва, переданий в оренду понад 20 років тому. Однак орендар не допускає представників влади на об’єкт та готує його рейдерське захоплення.

Як повідомляє пресслужба міністерства, після закінчення терміну оренди 31 липня 2023 року наказами Мінінфраструктури та Регіонального відділення Фонду держмайна по м.Києву цілісний майновий комплекс готель "Експрес" повернуто із оренди державну власність.

"Попри законні дії та підстави, колишній орендар не допускає представників держави на обʼєкт, перешкоджає роботі аудиторів та намагається здійснити рейдерське захоплення готелю "Експрес", – зазначається у повідомленні.

Відтак, міністерство звернулося до правоохоронних органів для забезпечення законних прав держави на майно.

Нагадаємо, готель "Експрес" з 2001 року знаходився в оренді у приватної компанії. Згідно з договором вартість квадратного метра приміщення у місяць складала у середньому 12 гривень. Тоді як за оцінками експертів міжнародних агенцій нерухомості, вартість подібних обʼєктів у центрі столиці складає щонайменше 800 гривень за метр квадратний.