Латвійська залізниця планує підключитися до перевезень українського зерна

У компанії Latvijas dzelzceļš (Латвійська залізниця) бачать можливість цієї осені зайнятися перевезенням українського зерна.

Про це повідомив голова правління компанії Ріналдс Плявнієкс, передає Delfi.

"До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо", – заявив Плявнієкс, пояснивши, що в таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.

Проте, за його словами, технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес може бути набагато оперативнішим. "На сьогодні з'явилася можливість для перевезення українського зерна", – заявив Плявнієкс.

Голова правління LDz вважає, що через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна. Плявнієкс також зауважив, що LDz може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

Як повідомлялося, 24 липня литовська влада направила до Єврокомісії лист із пропозицією використовувати порти на Балтійському морі як альтернативний шлях експорту зерна з України.

Пізніше Польща закликала Євросоюз допомогти збільшити пропускну спроможність портів на Балтійському морі для експорту українського зерна.