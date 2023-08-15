Швеція готує новий пакет військової допомоги для України на $314 мільйонів

Уряд Швеції визначився з черговим 13 пакетом військової допомоги для України на загальну суму майже $314 млн. До нього увійдуть, зокрема, боєприпаси для систем ППО та бойових машин, які країна передала Україні раніше.

"Уряд визначився з новим пакетом підтримки для України. Підтримка включає боєприпаси та запасні частини для кількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше", – йдеться в пресрелізі, розміщеному на офіційному сайті уряду Швеції, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, Швеція також передає транспортні засоби, аварійно-рятувальні засоби та обладнання для розмінування. Як зазначається, наразі уряд отримує дозвіл на продаж у США робота Rb 99 (AMRAAM), який потім буде передано в дар Україні.

"Загальна вартість 13 пакету підтримки становить приблизно 3,4 млрд шведських крон. Пакет підтримки також включає компенсацію Збройним силам Швеції, наприклад транспортних витрат і витрат на охорону", – інформує пресслужба.

У середині липня повідомлялося, що уряд Швеції затвердив стратегію співпраці Швеції з Україною щодо розвитку та реформ на 2023-2027 роках. Вона передбачає виділення 6 млрд шведських крон (близько $584 млн, – ред.) та є найбільшою стратегією двосторонньої допомоги Швеції за всю її історію.