Російський мільярдер Авєн згадав про "історичні" зв’язки з Латвією і погрожує судитися за латвійський паспорт

Російський мільярдер Пьотр Авєн заявив, що його сім’я "історично пов’язана з Латвією" і погрожує судитися у випадку рішення цієї країни позбавити його громадянства.

Таку заяву Авєн зробив після того, як прем'єр-міністр Латвії запропонував перевірити обґрунтованість набуття російським мільярдером громадянства країни, пише російська редакція Forbes із посиланням на латвійський телеканал TV3 Ziņas.

"Я звільнився з усіх посад у компаніях групи "Альфа" з березня 2022 року і вже рік чекаю на дозвіл кіпрської влади на завершення процесу продажу свого російського бізнесу… Моя сім'я історично пов'язана з Латвією, і я вважаю її своїм домом... Мій син також громадянин Латвії, навчається у школі та з гордістю носить латвійську символіку свого спортивного клубу", – заявив російський мільярдер.

Він запевняє, що отримав громадянство Латвії законно і погрожує "використати всі законні засоби для захисту своїх прав", якщо влада Латвії ініціює позбавлення його латвійського паспорту.

Бюро захисту конституції (SAB) Латвії повідомило, що врахує факт введення санкцій США проти Авєна у своєму висновку про можливе позбавлення його латвійського громадянства. При цьому бюро відмовилося коментувати, коли може бути ухвалено рішення щодо громадянства Авєна, що воно може означати для бізнесмена і чи доведеться йому покинути Латвію.

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Як повідомлялося, 11 серпня Мінфін США включив Пєтра Авєна в список санкцій SDN разом з іншими співвласниками "Альфа-Груп" Міхаілом Фрідманом, Гєрманом Ханом та Олексієм Кузьмічовим. Потраплення до SDN-списку передбачає блокування всіх активів підсанкційних осіб, а громадянам США забороняється вести з ними будь-які справи.

12 серпня прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що рішення США є "ще одним важливим сигналом" для відповідальних латвійських інституцій при оцінці обґрунтованості громадянства Авєна.

Ще у лютому 2023 року радник глави МВС Латвії повідомляв, що служба держбезпеки країни оцінює, чи є підстави для позбавлення мільярдера латвійського громадянства. Авєн крім громадянства Литви має паспорт РФ.