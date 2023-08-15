Нацбанк виявив порушення одразу у 18 фінансових установ

Національний банк України зобов’язав 18 небанківських фінансових установ вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.

Як ідеться в повідомленні НБУ, заходи впливу застосовано до:

Повного товариства "І Ломбард" ТОВ "Взаємодопомога" і Компанія" (ЄДРПОУ 36857009);

Повного товариства "Ломбард "Невєдров Ю.О. і Компанія" (ЄДРПОУ 30602254);

Повного товариства "Ломбард "Смарт" ТОВ "Шведінвест" і Компанія" (ЄДРПОУ 40176852);

Повного товариства "Ломбард "Терези" ТОВ "Авентус КНК" і Компанія" (ЄДРПОУ 30724442);

Товариства с обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Старк Фінанс" (ЄДРПОУ 39462386);

Товариства с обмеженою відповідальністю "Галєрон Фінанс" (ЄДРПОУ 42703970);

Товариства с обмеженою відповідальністю "Олімп Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 38545471);

Товариства с обмеженою відповідальністю "ФК "Флай Фінанс" (ЄДРПОУ 39807893);

Товариства с обмеженою відповідальністю "ФК "Фнтех Рішення" (ЄДРПОУ 42132885);

Повного товариства "Лисенко та Компанія – Ломбард" (ЄДРПОУ 36041214);

Товариства с обмеженою відповідальністю "ДСД Фінанс" (ЄДРПОУ 39656355);

Товариства с обмеженою відповідальністю "ФК Експо-Капітал" (ЄДРПОУ 39659953);

Товариства с обмеженою відповідальністю "ФК "Юніт" (ЄДРПОУ 43484903);

Товариства с обмеженою відповідальністю "ФК "Дата Фінанс" (ЄДРПОУ 43086924);

Товариства с обмеженою відповідальністю "Факторингова коампанія "Євро Прем'єр Фінанс" (ЄДРПОУ 38266983);

Товариства с обмеженою відповідальністю "ФК "Юніверсал Компані" (ЄДРПОУ 40152242);

Повного товариства "Універсальний ломбард "Грошович'ОК" Товариство с обмеженою відповідальністю "Фінансова допомога" і Компанія" (ЄДРПОУ 40485181);

Товариства с обмеженою відповідальністю "ФК "Фінекстр" (ЄДРПОУ 41220734).

Зазначені небанківські фінансові установи зобов'язані усунути порушення у строк до 1 вересня 2023 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 серпня 2023 року.