Пенсії, пільги та субсидії: Українці з початку року отримали соцвиплат на 265 мільярдів

За сім місяців поточного року українці отримали тільки з державного бюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат.

"Це пенсії, виплати людям в складних життєвих обставинах, допомога малозабезпеченим, пільги та субсидії, підтримка родин та соціальний захист людей з інвалідністю", – пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він додав, що триває надання допомоги людям, чиє житло постраждало через затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Майже 52 млн грн отримали в якості компенсації жителі Херсонської та Миколаївської областей. Уряд продовжив прийом заяв на грошову допомогу до кінця жовтня, щоб усі могли нею скористатися", – уточнив Шмигаль.