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Росія завдала ракетного удару по заводу найбільшого шведського виробника підшипників у Луцьку

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Росія завдала ракетного удару по заводу найбільшого шведського виробника підшипників у Луцьку
Під час нічної атаки російська ракета влучила у завод найбільшого у світі виробника промислових підшипників SKF у Луцьку.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі шведської компанії, повідомляє Deutsche Welle.

"Вночі була атака на місто Луцьк в Україні, і внаслідок цього нападу постраждав наш завод", – заявив речник SKF Карл Б'єрнстам.

Він також підтвердив загибель трьох працівників унаслідок російського удару. За даними місцевої влади, поранені ще троє людей, а з-під завалів вдалося врятувати одну людину.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року шведська SKF оголосила про рішення припинити будь-яку діяльність і операції в Росії. Тоді ж вона відновила роботу свого дочірнього підприємства в Україні – АТ "СКФ Україна" (Луцьк), зупинену після початку повномасштабнго вторгнення РФ.

Завод "СКФ Україна" випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів. Чисельність працівників підприємства станом на початок 2022 року становила близько 1100 осіб.

За інформацією SKF, частка України у 2021 році у загальному обсязі продажів групи складала 0,5%. На завод у Луцьку припадало близько 1% від загального обсягу її виробництва.

SKF – один з найбільших виробників підшипників у світі. Компанія працює у 130 країнах, представлена ​​у Росії з 1991 року. У 2010 році відкрила виробництво у Твері, яке випускає підшипники для залізничного транспорту.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Надо сказать "спасибо" тем козлам, которые выкладывали в сеть фото снова работающего предприятия. Когда уже до идиотов дойдет держать язык за зубами.
  • 18c49ed2
    Ну да, это же Европа не дала "Лучу" каких-то 40 млн. на окончание работ по собственной системе ПВО средней дальности. И это снова Европа не заказала тому-же "Лучу" изготовленные и испытанные зенитные ракеты РК-10. Вот же козлы, правда?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Бо Луцьк нічим захистити тому і прилітає коли *уйло захоче.
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