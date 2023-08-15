Власника Freedom Finance звинуватили у "нахабному ухилянні від санкцій". Акції компанії впали на 9%

Дослідники Hindenburg Research звинуватили компанію Freedom Holdings в "нахабному ухилянні від санкцій" та низці інших порушень.

Автори дослідження також звинувачують компанію у фальсифікації виручки, ризикованому поводженні із коштами клієнтів та маніпулюванні ринком, пише українська редакція Forbes.

Зокрема, вони встановили, що Freedom Holdings попри свої заяви продовжує вести бізнес у Росії й відкрито нехтує санкціями та правилами боротьби з відмиванням грошей.

Крім того, Freedom Finance допомагала виводити гроші з банків, які потрапили під санкції.

"Наприклад, у квітні 2022 року США застосували до "Альфа-банку" найжорсткіші міжнародні "санкції повного блокування" разом із заморожуванням активів. Кількома днями пізніше Freedom відкрито прорекламувала просту у використанні послугу, яка дозволяє клієнтам вивести активи з "Альфа-банку", – зазначається у дослідженні.

Крім того, через кілька місяців після "повного блокування" банку ВТБ його клієнти поділилися в телеграм-каналі порадами, як переказати гроші через Freedom Finance в Казахстан. "Тінькофф Банк" після запровадження санкцій щодо нього також порадив своїм преміальним клієнтам відкривати рахунки дистанційно у Freedom Bank Kazakhstan, йдеться у дослідженні.

Експерти Hindenburg Research заявляють, що Freedom Holdings фальсифікувала виручку заради підвищення котирувань на Nasdaq у 2019 році. Автори дослідження також вказують, що компанія наражає кошти клієнтів на надзвичайний ризик, роблячи з ними фактично "все, що захоче, у своїх власних інтересах".

Крім того, Hindenburg Research звинувачує Freedom Holdings в маніпулюванні ринком за допомогою акцій. Зокрема, йдеться про незрозуміло стабільний обсяг торгів та ціну, "які здавалися невідповідними як до подій на ринку загалом, так і негативних новин про саму компанію".

Акції Freedom Holding впали на 9% на премаркеті після виходу звіту Hindenburg Research.

Hindenburg Research спеціалізується на розкритті фінансових махінацій. Компанія відома своїми розслідуваннями, які призвели до значних падінь цін на акції. У 2020 році вона опублікувала розслідування компанії Nikola Corporation, яка стверджувала, що компанія перебільшувала свої технічні досягнення. Розслідування призвело до падіння ціни акцій Nikola на понад 80%.

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Як повідомлялося, указом президента України №726/2022 19 жовтня 2022 року введено в дію прийняте того ж дня рішення РНБО про санкції щодо 1374 юридичних осіб, у тому числі щодо ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

У день ухвалення указу Freedom Holding Corp. повідомила про продаж російських компаній ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" та ТОВ "ФФІН Банк" та вихід з російського бізнесу, а також вказала, що російське громадянство її співвласника та голови Тімура Турлова анульовано з 22 вересня. Нині він є громадянином Казахстану.

9 листопада НКЦПФР зупинила дію ліцензій ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Відповідно, всі активи компанії та клієнтів наразі заблоковані РНБО. Йдеться про 12 800 рахунків у цінних паперах на 3,5 млрд грн.

Freedom Holding Corp. – заснований на той час громадянином РФ Тімуром Турловим фінансовий холдинг, зараз він зареєстрований у Неваді, США. Freedom Holding здійснював операційну діяльність у Казахстані, Росії, Україні, Узбекистані, Киргизії, Німеччині та на Кіпрі. Акції холдингу з жовтня 2020 року торгуються на фондовій біржі NASDAQ.

За підсумками січня 2022 року російський "Фрідом фінанс" посідав 9 місце у списку найбільших операторів "Московської біржі" з оборотом 255 млрд рублів. Кількість клієнтів брокера становила 137,5 тис. Крім того, "Фрідом" станом на 31 березня входив до числа акціонерів "СПБ біржі", хоч і скоротив пакет за останній рік, також компанія є активним учасником торгів на цьому майданчику.

В Україні Freedom Holding Corp. представлений компанією "Фрідом Фінанс Україна", а також з минулого року є найбільшим акціонером "Української біржі" з часткою, близькою до блокуючої. Навесні 2021 року Турлов заявляв про плани включити до структури холдингу в Україні банк. Після початку війни холдинг заявляв про виділення майже $3 млн гуманітарної допомоги Україні, а особисто Турлов – приблизно $2,5 млн.