Нацкомісія планує розблокувати погашення боргів перед виробниками "зеленої" енергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила рішення, яке допоможе розблокувати виплату заборгованості за "зеленим" тарифом виробникам електроенергії із відновлюваних джерел.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 15 серпня, передає Укрінформ.

"Після проходження регуляторної процедури зазначене рішення має розблокувати можливість затвердження НКРЕКП розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої ДП "Гарантований покупець", та забезпечити погашення заборгованості за надану послугу з вересня 2022 року", – прокоментував голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Зокрема, рішення передбачає визначення вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії із відновлюваних джерел, яку "Гарантований покупець" надає оператору системи передачі. Комісія також визначила порядок розрахунку та відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії балансуючої групи "Гарантованого покупця"

Крім того, регулятор планує внести зміни у визначення обсягів недовідпущеної електричної енергії ВДЕ з підтримкою, що входять до балансуючої групи "Гарантованого покупця".

За даними "Гарантованого покупця", станом на 25 липня виплати за "зеленим тарифом" за вироблену у 2023 році електроенергію становлять 52% від обсягу, за електроенергію, вироблену у 2022 році, – 55,2%.