Естонія відкрила програму підтримки бізнесу для українських біженців

Естонська некомерційна організація допомоги біженцям Eesti Pagulasabi разом із Baltic Innovation Agency запрошують українських біженців, які мають досвід підприємницької діяльності, взяти участь у програмі розвитку бізнесу Boost.

"Люди, які приїхали до Естонії з України, мають різний бекграунд та знання. Є кваліфіковані робітники, а є й підприємці, які були змушені закрити свій бізнес на батьківщині. Проте їхні знання нікуди не поділися, і за допомогою програми розвитку підприємництва ми хочемо дати їм можливість продовжити свою діяльність в Естонії", – сказала фахівчиня Естонської ради допомоги біженців Грета Карелсон, пише ERR.

Усього для участі у програмі буде відібрано 30 бізнес-ідей, представлених окремими особами чи командами. Після закінчення програми три команди, обрані експертним журі, отримають по 1 тис. євро. У програмі можуть брати участь українські біженці, які проживають в Естонії, які вже почали або вирішили розпочати свій бізнес.

Програма розвитку підприємництва триває чотири місяці та складається з восьми тренінгів та навчальних поїздок, які дають знання про розвиток підприємництва в Естонії, маркетингу, менеджменті, цифровізації та підтримують зростання компаній. Окрім того, учасників програми підтримуватимуть ментори.

Останній термін подання заявок – 29 серпня. Зареєструватись можна за посиланням.