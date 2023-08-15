Податківці анонсували перевірки 17 операторів азартних ігор. ПЕРЕЛІК

Державна податкова служба до кінця року перевірить 1275 бізнесів. До переліку, що оприлюднений на сайті відомства, потрапили компанії з підакцизним товаром, банки, гральний бізнес та інші.

Як пише LIGA.net, у найближчі місяці перевірять наступних організаторів азартних ігор:

ТОВ "Фавбет Гейм Слотс"

ТОВ "Соло Геймс" (First Casinо)

ТОВ "Генезис Гейм" (бренд Golden Bonus)

ТОВ "Ройал" (зали ігрових автоматів під брендом Royal Club)

ТОВ "БГГ Технолоджіз Україна"

ТВО "Волна 4444"

ТОВ "Імперія азарту"

ТОВ "Фан Гейм"

ТОВ "Фьорст Він"

ТОВ "Айфар Груп"

ТОВ "Шторм Юкрейн" (казино "Шангрі Ла")

ТОВ "Фаворт Казіно Компані"

ТОВ "Гральний клуб "Лорд"

ТОВ "Примум"

ТОВ "Білліонаре Казіно Компані"

ТОВ "Казино "Прем'єр Палац"

ТОВ "Небула Геймс"

Раніше Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) повідомила, що анулювала низку ліцензій "у зв'язку з наявністю опосередкованих відносин контролю резидентами Росії" і за несплату за ліцензії, не зазначивши в релізі назв покараних компаній.

Більшість зі списку компаній, що торкнуться уваги податківців, мають проблеми з ліцензуванням. Так, згідно з даними на сайті КРАІЛ, було анульовано ліцензії на діяльність у сфері азартних ігор ТОВ "Імперія азарту", ТОВ "Небула Геймс", ТОВ "Гральний клуб "Лорд", ТОВ "Волна 4444", ТОВ "Казино "Прем'єр Палац", ТОВ "Харків Палас Клуб", ТОВ "Фан Гейм", ТОВ "Соло Геймс", ТОВ "Шторм Юкрейн", ТОВ "СТ Геймінг Юкрейн", АТ "Айбокс Банк", ТОВ "Геймдев", ТОВ "Білліонаре Казіно Компані", ТОВ "Фьорст Він", а також ТОВ "Вікторія-Софт".

Крім того, ТОВ "Ройал", ТОВ "Примум", ТОВ "Генезис Гейм" і ТОВ "Бгг Технолоджіз Україна" втратили ліцензії на гральні автомати, а ТОВ "Айфар Груп" – на гральні автомати та гральний стіл із кільцем рулетки.