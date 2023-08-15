У Google Docs і Google Drive почали відкрите тестування електронних підписів документів

Компанія Google розпочала відкрите бета-тестування електронного підпису документів eSignature в сервісах Google Docs і Google Drive.

Як ідеться в повідомленні компанії, бета-версія вже доступна для підписників Google Workspace Individual, подати заявку на участь в тестуванні можна за посиланням, передає AIN.UA.

Електронний підпис у Google Docs використовуватиме ту саму захищену інфраструктуру та вбудовані засоби захисту, які Google використовує для захисту інформації та конфіденційності користувачів. eSignature додає у звичні сервіси наступні можливості:

cпільна робота над документами: співпрацюйте над змінами безпосередньо в Документах Google, додаючи коментарі та пропозиції – не потрібно експортувати файл, щоб надіслати проєкт договору електронною поштою.

додавайте поля до документів: у знайомому інтерфейсі Google Docs ви можете легко перетягувати поля підпису та дати у фірмових документах, які ви створюєте.

надіслати запит на підпис: коли ви вирішите всі коментарі та пропозиції, запросити підпис так само просто, як поділитися файлом на Диску.

додайте підписи: коли сторони готові підписати документ, вони можуть зробити це без додаткових завантажень. Після додавання підпису заповнений PDF-контракт надсилається обом сторонам електронною поштою.

моніторинг і відстеження прогресу: швидко переглядайте статус підписів, що очікують на розгляд, і легко знаходьте завершені, підписані контракти.

створюйте копії контрактів: для робочих процесів підпису, які потрібно регулярно повторювати, ви можете оптимізувати процес, створивши копії існуючих контрактів, а потім змінивши їх за потреби.

Альфа-тестування електронного підпису документів у своїх сервісах Google розпочав ще червні 2022 року, проте тоді для цього відібрали дуже обмежене коло користувачів. Тепер компанія розширює доступ, запускаючи відкритий бета-тест.

Електронний підпис тепер доступний як відкрита бета-версія для підписників Google Workspace Individual – для використання цієї функції не потрібна додаткова реєстрація. Крім того, електронний підпис буде доступний у бета-версії для окремих клієнтів Google Workspace.

Деякі користувачі Google Workspace можуть подати заявку на бета-тестування електронного підпису за допомогою цієї форми. Загалом нова функція буде доступна як частина більшої бета-версії, яка включає доступ до нових власних макетів електронної пошти в Gmail.