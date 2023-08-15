Україна ініціює санкції проти власника та конструктора виробника безпілотників "Ланцет", – Єрмак

Україна закликає партнерів запровадити санкції проти власника та конструктора компанії – виробника російських безпілотників "Ланцет" та "Орлан".

"Ланцет" є однією з основних бойових одиниць, які ворог використовує саме на фронті проти нашої бронетехніки, систем ППО, РЛС, і не тільки. Так само, як й інші продукти компанії ZALA AERO. "Орлан" – це розвідник, який виявляє позиції та коригує вогонь", – повідомив керівник Офіу президента Андрій Єрмак.

Він додав, що українські фахівці давно досліджують ці БПЛА, роблять змістовні файли, якими Україна ділиться з партнерами.

"Уже були введені санкції проти власника та конструктора ZALA AERO – Олександра Захарова. Наразі – українські, але працюємо над тим, щоб він потрапив під санкції наших партнерів. Окрім цього, українські, європейські, американські та австралійські обмеження введені проти ООО "ЦСТ" – основної юридичної особи ZALA AERO", – зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що будуть й інші українські санкції.

"Також нам відомо, що БПЛА "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема, західних. Чимало є і в БПЛА "Орлан". Разом з урядами партнерів ми вже працюємо і посилимо роботу щодо виробників компонентів, а також компаній, які їх постачають в обхід санкційних обмежень", – зазначив Єрмак.

За його словами, група Макфола-Єрмака ближчим часом презентує документ з конкретними санкційнимм пропозиціями, щоб унеможливити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА, а також хімікатів та інших матеріалів.

Раніше повідомлялося, що у родини розробника російських дронів "Ланцет" знайшли нерухомість у Лондоні, а його син працює в ООН.