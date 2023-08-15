Влада Росії готує валютні обмеження через падіння курсу рубля, – Bloomberg

Росія може частково відновити контроль над рухом капіталу, щоб зупинити обвал курсу рубля.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чотири джерела, знайомих з обговоренням цього питання.

За даними співрозмовників агентства, пропозицію повернути обов’язковий продаж експортних доходів обговорювали на зустрічі представників російського уряду з експортерами у понеділок, до того, як Банк Росії оголосив про екстрене підвищення ставок.

Двоє співрозмовників уточнили, що остаточного рішення за результатами цієї зустрічі ухвалено не було, і ще одна зустріч може відбутися пізніше цього тижня.

Bloomberg зауважує, що запровадження обов'язкового продажу валютної виручки експортерами разом з іншими заходами, такими як обмеження банківських переказів в іноземній валюті, допомогли зупинити падіння рубля після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За останні місяці російські експортери вже продають на ринку понад 80% своєї виручки, свідчать дані центробанку РФ. Його голова Ельвіра Набіулліна в липні заявила, що Банк Росії уважно стежить за продажем іноземної валюти від експортерів і лише 1% загальних доходів залишається за межами країни.

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За словами економістки російської інвесткомпанії "Ренесанс Капітал" Софії Донець, без додаткових заходів, таких як інтервенції центрального банку або обов’язковий продаж експортної виручки, для зміцнення рубля може знадобитися кілька місяців. При цьому відновлення валютних інтервенцій для підтримки рубля ускладнює заморожування значної частини резервів російського центробанку через санкції.

"Причини падіння рубля є внутрішніми та мають мало спільного з потрясіннями на ринку капіталу, для вирішення яких найкраще підходить контроль за рухом капіталу. Обмеження руху капіталу також завдадуть шкоди ланцюжкам поставок, які Росія намагається побудувати, щоб уникнути санкцій", – додав російський економіст Олексій Ісаков.

Як повідомлялося, російський центробанк на позаплановому засіданні у вівторок підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних. Рішення ухвалене "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності", пояснив регулятор. Анонс позапланового засідання тимчасово стримав падіння рубля, однак після оголошення його результатів знецінення російської валюти відновилося.

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Позапланове засідання ЦБ анонсував після того, як рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Раніше голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявляла, що регулятор готовий втручатися у валютний курс лише у тому випадку, якщо побачить ризики для фінансової стабільності.

Однак у понеділок помічник російського президента Путіна Максим Орєшкін опублікував колонку у російському пропагандистському інформагентстві ТАСС, у якій назвав основною причиною падіння рубля та прискорення інфляції занадто м'яку грошово-кредитну політику центробанку і закликав його керівництво використати наявні інструменти для стабілізації ситуації.