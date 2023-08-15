Відновлення інфраструктури: ПРООН спільно з урядом Німеччини профінансують 12 проєктів

12 українських громад реалізують проєкти на відновлення інфраструктури на загальну суму 11,45 млн євро, із яких 7,6 млн євро буде профінансовано завдяки проектам "Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів" і ReACT4UA та решта 3,85 млн євро – за співфінансування від громад.