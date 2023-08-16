Росія після чотиримісячної перерви здійснила перевалку нафти поблизу півночі Африки, – Bloomberg

Основна російська сира нафта була перевантажена між танкерами біля узбережжя іспанського анклаву в Північній Африці після чотиримісячної перерви в діяльності.

Судно Tiburon зібрало близько 100 тис. метричних тонн сирої нафти Urals, спочатку завантаженої в балтійському порту "Усть-Луга" з судна такого ж розміру Lucia протягом минулого тижня, пише Bloomberg.

Перевалка стала першою з початку квітня, таким чином відновивши логістичну роботу, яка була критично важливою для російського ланцюга постачання нафти після заборони Європейського Союзу на купівлю сирої нафти, яка почалася наприкінці минулого року.

Західні санкції проти Росії, а також заборона ЄС на імпорт і обмеження ціни, введені країнами "Великої сімки", збіглися з деякими спотвореними рухами судноплавства, щоб дозволити барелям країни продовжувати надходити.

Західним компаніям забороняється надавати послуги, включно з доставкою та страхуванням, якщо вартість нафти перевищує $60 за барель.

"Тібурон" зараз пливе до єгипетського Суецького каналу, але не показує кінцевого пункту призначення. Основні азійські покупці знаходяться в Китаї та Індії. Lucia прямує назад у напрямку Балтійського моря.

Раніше повідомлялося, що доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у липні зросли на 20%, порівняно із червнем, – до $15,3 млрд.