Із України з початку великої війни виїхали та не повернулися лише 2,4 мільйона українців, – "Опендатабот"

Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, становить лише 2,4 млн громадян.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що за шість місяців 2023 року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в’їхало – 7,97 млн.

"Така різниця – 230 тис. осіб – майже в 11 разів менша показника першого півріччя торік. Так, тоді Україну покинуло на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало. У другому півріччі 2022 люди все ж активніше поверталися до України – тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають аналітики, від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них – 2,4 млн – громадяни України, решта – іноземці.

Цікаво, що у березні і квітні цього року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік – якраз у період початку літніх відпусток.

Попри все ще переважаючу кількість виїжджаючих, у першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка становила 27,5%, а протягом усього минулого року – 13,6%.

А іноземців за перше півріччя 2023 року навпаки в’їхало більше, ніж виїхало – на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023-го

Загалом за півтора роки, з січня 2022-го по червень 2023-го, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали – 23,66 млн осіб.

Варто зазначити, що дані, які "Опендатабот" отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців.