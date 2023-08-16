Чехія заморозила російські активи вартістю 14 мільярдів гривень, – посол

Влада Чехії заморозила активи росіян, які підпадають під санкції, на суму понад 14 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Чеськими правоохоронними органами проводиться активна робота щодо моніторингу інформації щодо громадян РФ, які підпадають під санкції. Загалом Чеська Республіка на сьогодні заморозила активів на понад 14 млрд грн", – наголосив посол Чехії в Україні Радек Матула під час зустрічі із очільницею АРМА Оленою Думою.

Зазначається, що під час зустрічі сторони також обговорили плани та перспективи взаємної співпраці в майбутньому, зокрема щодо налагодження якісно нового рівня взаємодії між АРМА та аналогічними чеськими відомствами у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

Як повідомлялося, днями поліція Чехії відкрила кримінальну справу проти громадянина Росії за звинуваченням у порушенні міжнародних санкцій. Імʼя підозрюваного поліція не називає, але за даними місцевих ЗМІ, йдеться про колишнього бізнес-партнера олігарха Аркадія Ротенберга.