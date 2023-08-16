Onur отримала на ремонт дороги в Києві мільярд гривень. Асфальт замовляють дешевий, а труби – удвічі дорожче за ринок

"Київавтодор" замовив ремонт ділянки дороги Т-10-27 від Жулянського шляхопроводу до повороту у Вишневе на 969,72 млн грн.

Як свідчать дані "Прозорро", підряд без конкуренції 8 серпня отримало ТОВ "Онур конструкціон інтернешнл", передають "Наші гроші".

Зазначається, що на 2023 рік заплановані роботи на 323 млн грн, решта – впродовж ще півтора року.

Ціни асфальту відповідають або навіть ниже від моніторингу ДП "ДерждорНДІ". Наприклад суміш ЩМА-20 в кошторисі прописаний по 7 960 грн/тонн, а у моніторингу по Київській області його середня ціна 8 484 грн.

Бетон В15 [М200] у кошторисі вказаний по 2367 грн за кубометр, що на 10% дешевше від прайслисту "Бетону від Ковальської". Щебенево-піщана суміш С-5 була включена до кошторису за ціною 687 грн за кубометр, що є навіть меншою ціною ніж та, яку встановив державний моніторинговий сервіс "ДерждорНДІ" – 1 042 грн.

Аналогічна ситуація і з гарячою крупнозернистою асфальтобетонною сумішшю, яка була включена до кошторису за ціною 3723 грн за тонну, що нижче за моніторингову – 4 662 грн за тонну.

Основним матеріалом, на який ціни були завищені, стали труби. На них припадає 50 млн грн.

Труби поліетиленові для подачі холодної води були включені у кошторис за ціною у 33 тис. грн за метр без врахування доставки на загальну суму 50 млн грн. На сайті виробника ці труби коштують вдвічі дешевше – 19 тис. грн за метр.

Журналісти зв’язались із виробником та з’ясували, що ціна при купівлі такої кількості труб є меншою ніж та, що вказана на офіційній сторінці та складає 17 тисяч грн. за метр та доставкою. Тобто є суттєво меншою ніж та, що включена у кошторис. Лише на придбанні труб підрядник отримає 24 млн грн маржі.

Також до кошторису були включені інші поліетиленові труби меншого діаметру по 2 465 грн за метр на загальну суму понад 5 млн грн. Водночас на Тернопільщині був проведений тендер на підведення інженерних мереж, у межах якого були придбані ідентичні труби за ціною удвічі меншою від труб "Онуру" – 1200 грн за метр.

Також у кошторисі виявились свiтильники Global за ціною у 11 тисяч грн. У вільномуму продажі вони коштують по 450 грн.

Це не перший тендер на ремонт цієї ділянки дороги. У лютому 2022 року "Київавтодором" був оголошений тендер на 626 млн грн., який вже у жовтні був скасований через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

"Онур" виявився єдиним учасником торгів. ТОВ "Будівельна компанія – ВР" теж хотіла взяти участь, але не змогла. Бо "Київавтодор" вимагав, щоб учасники тендеру підтвердили, що їх дохід у 2022 році був не меншим 99% очікуваної вартості цього тендеру.

Скаржник повідомив, що у 2022 році під час вторгнення були зупинені "всі види відкритих торгів". І у цієї фірми не було можливості виграти відповідну кількість підрядів. При цьому закон не зобов’язує замовника встановлювати вимогу щодо наявності такого доходу саме у рік, що передує тендеру. Тому фірма просила змінити вимогу на наявність мільярдного доходу за період 2019-2022 років. Однак "Київавтодор" відмовився, а АМКУ підтвердив, що це відповідає закону.

ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" – дочірнє підприємство турецького будівельно-підрядного транспортно-торгово-промислового АТ "Онур Тааххют", що здійснює будівництво і ремонт автошляхів та мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини й Олег Фаріон.