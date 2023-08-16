В "Укргідроенерго" пояснили, чому обміліло Київське водосховище

Спуск води із водосховищ Дніпра пов’язаний із необхідністю забезпечити споживачів електроенергією на період ремонтної кампанії. Тому відмітки по всіх водосховищах наразі нижчі, ніж були минулого року у цей період.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає NV.

"Це необхідність. "Енергоатом" намагається у стислі терміни зробити ремонтну кампанію на 9 енергоблоках. Ми маємо дефіцит в енергомережі й намагаємося своїми силами його покривати. Ми намагаємося забезпечити наших громадян електроенергією", – зазначив він.

Сирота додав, що через спекотне літо спостерігається понаднормове споживання електроенергії.

Крім того очільник "Укргідроенерго" наголосив, що компанія подала аварійну заявку, щоб не спрацьовувати воду у Київському водосховищі, а накопичувати її.

Говорячи про ситуацію після підриву окупантами Каховської ГЕС, Сирота розповів, що у Каховському водосховищі був великий потенціал: "Ми могли спрацьовувати до 5 метрів води, порівняно з тим, що в Київському ми можемо спрацьовувати лише на метр".

Також він сказав, що Каховське водосховище покривало всі потреби у воді аграрного та промислового комплексу, і наслідки нестачі води будуть помітні навесні наступного року.

Рівень води в Дніпрі в районі Києва наразі становить сьогодні 438 сантиметри, що відповідає природному літньо-осінньому мінімуму.