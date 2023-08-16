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В "Укргідроенерго" пояснили, чому обміліло Київське водосховище

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В "Укргідроенерго" пояснили, чому обміліло Київське водосховище
Спуск води із водосховищ Дніпра пов’язаний із необхідністю забезпечити споживачів електроенергією на період ремонтної кампанії. Тому відмітки по всіх водосховищах наразі нижчі, ніж були минулого року у цей період.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає NV.

"Це необхідність. "Енергоатом" намагається у стислі терміни зробити ремонтну кампанію на 9 енергоблоках. Ми маємо дефіцит в енергомережі й намагаємося своїми силами його покривати. Ми намагаємося забезпечити наших громадян електроенергією", – зазначив він.

Сирота додав, що через спекотне літо спостерігається понаднормове споживання електроенергії.

Крім того очільник "Укргідроенерго" наголосив, що компанія подала аварійну заявку, щоб не спрацьовувати воду у Київському водосховищі, а накопичувати її.

Говорячи про ситуацію після підриву окупантами Каховської ГЕС, Сирота розповів, що у Каховському водосховищі був великий потенціал: "Ми могли спрацьовувати до 5 метрів води, порівняно з тим, що в Київському ми можемо спрацьовувати лише на метр".

Також він сказав, що Каховське водосховище покривало всі потреби у воді аграрного та промислового комплексу, і наслідки нестачі води будуть помітні навесні наступного року.

Рівень води в Дніпрі в районі Києва наразі становить сьогодні 438 сантиметри, що відповідає природному літньо-осінньому мінімуму.

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Топ коментарі

  • Stanislav Bryzhyk
    Ну це прикол, "понаднормове споживання" влітку. Це ж не то щоб кожен рік люди включали кондиціонери, рятуючись від +37? Цікаво, а як ми справлялися, коли війни не було, коли працювали підприємства Півдня України, коли 10 мільйонів українців ще не виїхало за кордон, а ще мільйон не сидів в окопах?
    Мерзотні зелені брехунці. А може, винуватий експорт електроенергії? Бо як експорту не було, то й проблем ніяких не було, навіть з урахуванням наявності вищеназваних споживачів. Співпадіння?
  • CrossFirenko
    А чому стався дефіцит електроенергії в літній період, при такій величезні окупованій території, та 8 млн. біженців? Не тому, що аж лінії тріщать, так продають Зельониє електроенергію в ЄС?
  • Yuriy Karnaushenko
    То в тебе "тріщіть" то що замість мізків !
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