Влада Закарпаття витратить 600 мільйонів на дорогу для курорту бізнес-партнера Коломойського (оновлено)

У Рахівському районі Закарпатської області планують капітальний ремонт дороги місцевого значення "Ясіня – Чорна Тиса" за понад 595 млн грн.

Як свідчать дані на сайті "Прозорро", тендер оголосило ДП "Служба автомобільних доріг у Закарпатській області" Закарпатської ОДА, передає "Суспільне".

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 22 серпня. Аукціон відбудеться 23 серпня, йдеться на сайті. Ремонтні роботи мають бути завершені до 31 грудня 2023 року. Капітальний ремонт передбачає укріплювальні роботи, заміну покриття дороги, ремонт мостів.

Відстань між населеними пунктами Ясіня і Чорна Тиса становить майже 10 км.

Директор Служби місцевих доріг в Закарпатській області Ростислав Пріцак пояснив, що тендер оголосили на прохання голови Ясінянської селищної ради, а 270 мільйонів гривень із його загальною очікуваної вартості передбачено на "інфляційні ризики".

"В даному проєкті йдеться про проєктування усіх видів робіт. Ми зобов’язані включати в проєктні роботи не тільки дорожнє полотно, а й автобусні зупинки, підпірні стінки (на цьому відрізку гірська річка підмиває дорогу), організація дорожнього руху. Плюс у цьому проєкті закладний ремонт трьох мостів. За новими нормами в проєкт також включені ризики, зв'язані з інфляцією. Ці ризики складають близько третину вартості проєкту, близько 270 мільйонів гривень", – розповів голова держпідприємства Укрінформу.

Водночас він зауважив, що те, що в проєкт закладена велика сума – не означає, що гроші є і всі роботи будуть одразу профінансовані та виконані.

"Ремонт триватиме роки, буде добре, якщо цього року нам після проходження усіх тендерних процедур вдасться його розпочати", – сказав він.

Щодо доцільності початку дороговартісного проєкту капремонту між гірськими селами під час війни, Пріцак пояснив, що проєкт розробляли на прохання громад.

"Ми не можемо на них не реагувати, там живуть люди. До того ж у нас логістична область і ми мусимо забезпечувати належний проїзд дорогами краю", – сказав він.

"Він проєктувався раніше, цього року оголосили тендер, але всі розуміють, що ніхто не дасть одразу 600 мільйонів на ремонт дороги. Проєкт, скоріше за все, триватиме роками", – додав він.

Варто також зазначити, що селища Ясіня та Чорна Тиса, зокрема, входять в зону побудови гірськолижного курорту "Свидовець", який планує збудувати ТОВ "Буковель".

Наприкінці 2022 року ця компанія отримала дозволи від Поляницької та Усть-Чорнянської сільрад на підготовку до будівництва ще двох курортів – "Бистриця" та "Турбат".

Як писав БізнесЦензор, до 2021 року ТОВ "Буковель" було оформлено на низку кіпрських компаній, зараз його бенефіціарами вказані Захар та Оксана Палиці – син і колишня дружина нардепа Ігоря Палиці, який є давнім бізнес-партнером Ігоря Коломойського.