Кабмін передав "Укрнафті" три арештовані компанії російської "Татнєфті"

Кабінет міністрів передав ПАТ "Укрнафта" три арештовані компанії, які належали російській "Татнєфті".

Про це йдеться у відовідному документі, який має у розпорядженні галузеве видання enkorr.

Йдеться про ТОВ "Полтава-Капітал", "Харків-Капітал" і "Татнєфть-АЗС-Україна", які володіють автозаправними станціями й іншим нерухомим і рухомим майном.

Ці компанії, які мали російських власників, у квітні минулого року були арештовані у межах кримінального провадження, а в липні того ж року – судовим рішенням передано в управління АРМА. На частину майна було накладено арешт ще у листопаді 2020 року, а в управління АРМА його було передано у березні 2023 року.

Загалом, окрім рухомого й нерухомого майна (земельні ділянки тощо), йдеться про понад сотню автозаправних станцій, до десятка нафтобаз, а також ГНС, ГАЗС і АГЗП.