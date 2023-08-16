Британський бізнес боїться торгувати з Україною через проблеми з банками, – ЗМІ
Як пише Politico, співголова Британсько-української торгової палати Бейт Томс надіслав листа міністру фінансів Великої Британії Ендрю Ґріффіту, в якому описує масштаб проблеми, передає liga.net.
"Проведення навіть однієї трансакції з Україною може призвести до закриття рахунку. Британські банки, як правило, відмовляються відкривати рахунки, якщо передбачається будь-яка торгівля з Україною", – йдеться в листі.
За словами Томса, такі дії шкодять економікам обох країн.
У листі зазначається, що "десятиліття тому" британські банки визнали Україну ризиковою юрисдикцією для ведення бізнесу їхніми клієнтами, але "відтоді Україна значно покращила верховенство права".
Інформацію Томса підтвердили в іншій бізнес-асоціації – Британсько-українській діловій раді. Закриття рахунків – постійна проблема, сказав її представник Джеймс Воткінс.
Він додав, що розуміє позицію банків, але закликав їх до здорового глузду.
Проблеми з рахунками для британського малого та середнього бізнесу, який торгує з Україною, існували ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, але після лютого 2022 року вони лише посилилися.
Один з експортерів, який торгує з Україною понад 10 років, сказав, що банківські обмеження для британського бізнесу набагато суворіші, ніж у Євросоюзі. "Вони ґрунтуються не стільки на санкціях чи обмеженнях уряду Сполученого Королівства, скільки на власному тлумаченні ризику зі сторони банків – непробивному для бізнесу", – поскаржилась компанія.