Британський бізнес боїться торгувати з Україною через проблеми з банками, – ЗМІ

Компанії у Великій Британії все більше бояться торгувати з Україною. Через те, що частина територій України окупована росіянами, британські банки HSBC, Santander UK та інші перестраховуються та можуть закривати рахунки бізнесу. Це вони пояснюють необхідністю дотримуватися санкцій проти Росії.

Як пише Politico, співголова Британсько-української торгової палати Бейт Томс надіслав листа міністру фінансів Великої Британії Ендрю Ґріффіту, в якому описує масштаб проблеми, передає liga.net.

"Проведення навіть однієї трансакції з Україною може призвести до закриття рахунку. Британські банки, як правило, відмовляються відкривати рахунки, якщо передбачається будь-яка торгівля з Україною", – йдеться в листі.

За словами Томса, такі дії шкодять економікам обох країн.

У листі зазначається, що "десятиліття тому" британські банки визнали Україну ризиковою юрисдикцією для ведення бізнесу їхніми клієнтами, але "відтоді Україна значно покращила верховенство права".

Інформацію Томса підтвердили в іншій бізнес-асоціації – Британсько-українській діловій раді. Закриття рахунків – постійна проблема, сказав її представник Джеймс Воткінс.

Він додав, що розуміє позицію банків, але закликав їх до здорового глузду.

Проблеми з рахунками для британського малого та середнього бізнесу, який торгує з Україною, існували ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, але після лютого 2022 року вони лише посилилися.

Один з експортерів, який торгує з Україною понад 10 років, сказав, що банківські обмеження для британського бізнесу набагато суворіші, ніж у Євросоюзі. "Вони ґрунтуються не стільки на санкціях чи обмеженнях уряду Сполученого Королівства, скільки на власному тлумаченні ризику зі сторони банків – непробивному для бізнесу", – поскаржилась компанія.