"Приватбанк" запустив послугу перевірки ділової репутації бізнес-партнерів
Про це повідомляє пресслужба банку.
Зазначається, що перевірити ділову репутацію своїх українських партнерів (ĸомпанії та ФОП) можна у застосунку "Приват24 для бізнесу". Для цього у додатку потрібно перейти у меню "Послуги", обрати "Досьє ділової репутації", ввести ЄДРПОУ або ІПН контрагента та натиснути "Шукати".
"У вебверсії "Приват24 для бізнесу" в каталозі послуг виконайте пошук за назвою "Досьє ділової репутації", натисніть кнопку "Підключити", а далі "Відкрити". Для перегляду інформації за контрагентом введіть ЄДРПОУ або ІПН та натисніть "Шукати", – пояснили в банку.
У новій вкладці зʼявиться інформація про компанію, зокрема актуальні реєстраційні дані, наявність кредитної історії, дані про обтяження рухомого майна, заборони на участь у тендерах, податĸові дані та дані про судові справи та виĸонавчі провадження.
Також можна онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами.
Щоб активувати моніторинг у послузі "Досьє ділової репутації", необхідно натиснути кнопку "Налаштування моніторингу" і "Підключити". Далі натиснути кнопку "Додати компанію", ввести ЄДРПОУ або ІПН і натиснути "Додати".
Мониторинг своїх компаній та перших трьох контрагентів – безкоштовний. Про будь які зміни в досʼє контрагента клієнти отримають сповіщення на головній сторінці "Приват24 для бізнесу".