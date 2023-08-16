Німецький виробник одягу Hugo Boss продасть магазини у РФ, але з російського ринку йти не планує

Німецький виробник одягу Hugo Boss виставив на продаж свій роздрібний бізнес у Росії, але планує і надалі заробляти на російському ринку, переорієнтувавши свій бізнес на оптові постачання продукції.

Про це йдеться у звіті компанії за перше півріччя 2023 року, оприлюдненому на її офіційному сайті.

"У першій половині 2023 року Hugo Boss переглянув свою бізнес-модель у Росії, розглядаючи можливість трансформувати її в оптовий бізнес. Відповідно, компанія класифікувала всі відповідні активи та зобов’язання, як активи та зобов’язання, утримувані для продажу, станом на 31 березня 2023 року", – йдеться у звіті.

В компанії уточнили, що наразі тривають переговори щодо продажу активів у РФ.

Ще у березні 2022 року Hugo Boss оголосила про призупинення роздрібного бізнесу та онлайн-продажів у Росії. Замовлення і доставка товарів з офіційного сайту компанії не доступна у Росії. Водночас німецька компанія не зупиняла торгівлю у Росії через оптові канали, а на її сайті досі вказані адреси магазинів місцевих партнерів.

За даними Росакредитації, протягом 2022-2023 років вона отримувала декларації відповідності на чоловічий та жіночий одяг та взуття Hugo Boss.

За даними джерел російського видання "Коммерсант", Hugo Boss розглядає можливість передачі своїх активів у Росії місцевим партнерам.

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За даними російського підрозділу Hugo Boss, станом на кінець минулого року під управлінням "Хьюго Босс Рус" знаходилося 19 магазинів у Москві та Московській області, Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону. До 2020 року запуском магазинів Hugo займалася російська компанія "Трейд менеджмент" (розвиває в Росії зокрема мережі Lady & Gentleman City та Armani Exchange).

Після рішення самостійно розвивати бізнес у Росії Hugo Boss не відмовився від партнерства з дистриб'ютором. За даними презентації "Трейд менеджменту" за підсумками першого кварталу 2023 року, компанія керує трьома магазинами Hugo. Бренди Hugo та Boss сумарно займають 17% у структурі продажів російського дистриб'ютора.

Видання зазначає, що оптові постачання продукції до РФ досі зберегли американський виробник одягу та взуття VF Corporation (бренди Vans, The North Face), такі ж плани у російського офісу спортивного бренду Puma.

За даними CMWP (Commonwealth Partnership, до квітня 2022 Cushman & Wakefield), станом на початок 2023 близько 85 західних брендів заявили про зміну статусу свого російського бізнесу. 70% таких брендів прийняли остаточне рішення залишити російський ринок або залишитися на ньому до середини року. 30% західних брендів ще не визначилися з рішенням, переважно це преміальні бренди.