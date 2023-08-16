НАЗК запросило очільників компаній зі списку спонсорів війни відвідати Україну

Національне агентство з питань запобігання корупції направило листи до компаній, які були внесені до переліку міжнародних спонсорів війни, та пропонує керівникам цих компаній відвідати Україну, побачити наслідки російської агресії на власні очі й обговорити вихід бізнесу з РФ.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди та на що саме йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній з переліку спонсорів війни в Україну" – заявив очільник відомства Олександр Новіков.

У звернені також зазначається, що НАЗК відкрите для діалогу щодо стратегій компаній з переліку спонсорів війни щодо виходу з Росії. Агентство сподівається почути відповідні публічні заяви компаній щодо засудження російської агресії проти України та побачити корпоративні рішення щодо ділової активності в РФ – наприклад, скорочення діяльності або вихід з ринку.

Як повідомлялося, днями НАЗК внесло бермудську алкогольну компанію Bacardi до переліку спонсорів війни.

Станом на травень відомство внесло до відповідного переліку 25 провідних світови компаній.