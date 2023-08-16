НАЗК запросило очільників компаній зі списку спонсорів війни відвідати Україну
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
"Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди та на що саме йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній з переліку спонсорів війни в Україну" – заявив очільник відомства Олександр Новіков.
У звернені також зазначається, що НАЗК відкрите для діалогу щодо стратегій компаній з переліку спонсорів війни щодо виходу з Росії. Агентство сподівається почути відповідні публічні заяви компаній щодо засудження російської агресії проти України та побачити корпоративні рішення щодо ділової активності в РФ – наприклад, скорочення діяльності або вихід з ринку.
Як повідомлялося, днями НАЗК внесло бермудську алкогольну компанію Bacardi до переліку спонсорів війни.
Станом на травень відомство внесло до відповідного переліку 25 провідних світови компаній.