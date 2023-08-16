Росія знову битиме по енергосистемі взимку, але Україна готується, – Герус

Україна входитиме у зимовий період із приблизно з тими самими енергетичними потужностями, які були минулого року.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів у інтервю українській редакції Forbes.

"З великою долею ймовірності – будуть ракетні удари, будуть атаки дронами на наші обʼєкти енергетичної інфраструктури. Питання – наскільки ефективними будуть такі удари", – каже Герус.

За його словами, готовність України до нових обстрілів лежить в двох площинах: енергетичній та військовій. Перша передбачає підготовку до фізичного захисту підстанцій та створення резерву обладнання для швидкого усунення проблем у разі пошкоджень. Військова площина – це протиповітряна оборона.

"Над цим іде робота", – зазначив депутат.

Водночас він заперечив заяву голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського про те, що станом на початок липня обсяг виконаних об’єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становлять лише 1,6% від обсягу завданих російськими ударами пошкоджень, в "Укренерго" цей показник – 7%.

"Заяви про те, що ми готові на 2% до зими, що в нас відремонтовані лише 2% електростанцій – неправда", – додав Герус.

Він нагадав, що готовність української енергосистеми до періоду холодів, за оцінкою Кабміну, наразі складає близько 70%, але Україна має ще близько двох місяців, щоб посилити рівень міцності системи.

"Думаю, що ми входитимемо в зиму приблизно з тими самими потужностями, які в нас були торік", – прогнозує голова профільного комітету парламенту.

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Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що в Україні відновлено майже 100% підприємств теплової генерації, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

При цьому раніше у липні генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв розповідав, що компанія все ще потребує понад 7 млрд грн для відновлення пошкоджених ТЕС, не враховуючи планових ремонтів, у які компанія планує вкласти 3,5 млрд грн. З цією метою ДТЕК подав заявки до державних банків і розраховує отримати приблизно 5 млрд грн за аналогом урядової програми пільгового кредитування "5-7-9%".