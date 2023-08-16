Директор НАБУ прокоментував можливість вручення підозри Коломойському

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) продовжують активне розслідування кримінального провадження про заволодіння коштами ПАТ "Укрнафта", але потенційних підозрюваних слідство не анонсує.

Про це на брифінгу заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином він відповів на запитання про те, чи завершено економічну експертизу у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" та чи є підстави для повідомлення про підозру олігарху Ігорю Коломойському.

"Я не буду анонсувати коло підозрюваних доти, доки не буде висунуто підозру, говорити про підстави щодо конкретних осіб – ми не анонсуємо такі речі. Але досудове розслідування активно рухається і, сподіваюся, будемо комунікувати про коло підозрюваних, про розмір встановлених збитків і про подальший рух справи", – сказав Кривонос.

Як повідомлялося, 2 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування у справі щодо підозри в заволодінні майном і коштами ПАТ "Укрнафта" на суму понад 13 млрд грн. Прокурор САП доручив детективам НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Підозрюваними у справі є 8 осіб, серед яких колишні голова правління ПАТ "Укрнафта", заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ "Укрнафта", начальник відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта", а також колишні директори 5 комерційних підприємств. Самого Коломойського серед підозрюваних наразі немає, хоча він є співвласником "Укрнафти" та контролював її менеджмент.

У вересні 2022 року деякі ЗМІ з посиланням на свідків подій повідомляли про проведення обшуку в Коломойського у справі "Укрнафти".

За даними слідства, керівники ПАТ "Укрнафта" упродовж березня-серпня 2015 року незаконно поставили на користь п'яти комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи заподіявши збитки ПАТ "Укрнафта" на зазначену суму. Водночас службовими особами ПАТ "Укрнафта" у липні 2015 року із комерційним підприємством укладено 70 договорів на закупівлю нафтопродуктів на суму понад 3 млрд гривень на умовах повної передоплати. Однак у подальшому ПАТ "Укрнафта" дозволила відкласти постачання нафтопродуктів до кінця 2018 року, але так їх і не отримала, а сплачені за них авансом гроші вивели за кордон.

Читайте також: Втрати "Укрнафти" та "Укртатнафти" під керівництвом Коломойського оцінили у 100 мільярдів

Як писав БізнесЦензор, за попередніми даними, лише з 2015 року під керівництвом менеджменту Ігоря Коломойського з найбільшої нафтовидобувної компанії України було виведено 31 млрд грн.

Детальніше читайте у матеріалі: Як вивести з "Укрнафти" 31 мільярд і уникнути покарання. Кейс від Коломойського

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.