Голова НАБУ помітив зростання корупційних ризиків у сфері оборони

Від початку повномасштабного вторгнення РФ значно зросли корупційні ризики у таких сферах, як оборона, митниця та судова система.

Про на брифінгу заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, передає Укрінформ.

"Є сфери, в яких з початком повномасштабного вторгнення корупція суттєво знизилась, а є сфери, де корупційні ризики дійсно зросли, – це митниця, судова система, це сфера оборони", – сказав директор НАБУ.

Він пояснив, що під час воєнного стану у цих сферах задіяні значні обсяги коштів, що призводить до певних ризиків.

"Ми розслідуємо ці злочини. Митниця, податкова, відновлення, судова система, оборона – це ті напрямки, де ми фокусуємо свою увагу", – наголосив керівник НАБУ.

Як повідомлялося, раніше журналісти з’ясували, що Міністерство оборони закупило у Туреччині літню форму, але в Україну вона вже приїхала по документах як "зимова" і за втричі дорожчою ціною. При цьому форму купували не у виробника, а у турецької фірми Vector avia hava araçlari, яка належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя.