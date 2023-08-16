У Бюро економічної безпеки закінчуються гроші – просять з бюджету ще майже 1 мільярд, – ЗМІ
Про це повідомляє Forbes із посиланням на трьох співрозмовників серед членів парламентської ТСК по БЕБ та в уряді.
"Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", – підтвердив голова Ради громадського контролю при БЕБ Тарас Котов.
За його словами, одна з причин – у розширенні штату.
"Зараз йдуть конкурси на 200 посад, це вибиває бюро за межі бюджету", – пояснює Котов.
БЕБ вже почало відправляти співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджувати неповний робочий день, йдеться у надісланому на початку червня зверненні бюро до уряду.
У цьому документі БЕБ оцінює дефіцит коштів для оплати праці на 2023 рік у 381 млн грн. Станом на 1 травня заборгованість по зарплаті в органі – 9,4 млн грн.
"Подальше наближення коштів унеможливило виплату заробітної плати працівникам у четвертому кварталі 2023 року", – зазначається у листі.
Загалом керівництво БЕБ у своєму зверненні до уряду заявляло, що поточний річний бюджет відомства у розмірі 504 млн грн покриває лише 20% потреби.
У зверненні БЕБ просить уряд ініціювати внесення змін до держбюджету на 2023 рік в частині збільшення видатків для БЕБ на загальну суму 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".
Як повідомлялося, виконувач обов’язків директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров звільнився із займаної посади за згодою сторін з 14 серпня. Замість нього в.о. директора БЕБ призначено Андрія Пащука.
З 1997 по 2017 рік Пащук перебував на службі на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. Зокрема, з 2012 року він працював у МВС на посаді заступника начальника управління Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.