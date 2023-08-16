Нацбанк оштрафував одразу 15 фінансових компаній

Національний банк України зоштрафував дві фінансові компанії, п’ять ломбардів та вісім лізингодавців за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.